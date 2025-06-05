Юрист Русяев пояснил опасность негативных высказываний в Сети

По словам юриста Ильи Русяева, безопасное поведение в интернете предполагает отказ от распространения любых материалов, которые содержат стереотипизацию или негативные обобщения в отношении любой соцгруппы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что ответственность за посты в соцсетях может наступить не только за авторство, а также и за осознанную трансляцию чужого контента, который содержит признаки состава преступления.

По мнению юриста, публичные высказывания в соцсетях, содержащие призывы к ненависти или унижению достоинства, могут привести к уголовному преследованию по ст. 282 УК РФ, согласно которой грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.

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