Подросток из Кузбасса сняла личное видео и попала в полицию

В полиции Кузбасса рассказали, что подросток из Новокузнецка врезалась на самокате в автомобиль и покинула место ДТП. Девушка рассказала о произошедшем в соцсетях, чем упростила свои поиски, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что жительница Новокузнецка в видео, опубликованном в соцсетях, максимально подробно рассказала о произошедшем. На самокате с ней ехал несовершеннолетний друг. Девушка врезалась в чужой автомобиль, припаркованный на улице города. Она упала на асфальт. Несмотря на повреждение иномарки, подросток покинула место ДТП.

По данным ведомства, против матери несовершеннолетней составлен протокол об административной ответственности. Против подростка также составлен протокол в связи с нарушением правил дорожного движения. Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств.

«Кроме того, собственник автомобиля после получения справки о причиненном ущербе вправе обратиться в суд в гражданско-правовом порядке для его возмещения родителями несовершеннолетней», — уточнили в полиции Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что девушка рассказала в видео, что не справилась с управлением. Пост в соцсети был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов во время мониторинга. Сначала они проверили, появилось ли в базе заявление о ДТП. Убедившись в его отсутствии, организовали поиски горожанки.

Ранее сообщалось, что в Тюмени водитель самоката был осужден после ДТП с погибшим.