Юрист Русяев считает, что приговор Треповой* показывает минимальную терпимость к таким преступлениям

По словам юриста Ильи Русяева, приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в северной столице является беспрецедентно суровым для женщины, однако он вполне обоснован. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что для нее это практически пожизненное заключение.

По мнению юриста, это не наиболее суровый для женщин приговор в современной России, тем не менее точно один из наиболее жестких.

*признана экстремистом.