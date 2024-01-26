Юрист Русяев считает, что приговор Треповой* показывает минимальную терпимость к таким преступлениям
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По словам юриста Ильи Русяева, приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в северной столице является беспрецедентно суровым для женщины, однако он вполне обоснован. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что для нее это практически пожизненное заключение.
По мнению юриста, это не наиболее суровый для женщин приговор в современной России, тем не менее точно один из наиболее жестких.
*признана экстремистом.