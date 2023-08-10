Юрист Соловьев определил тюремный срок для виновных во взрыве в Сергиевом Посаде
Фото: [©Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости]
Вчера на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде случился взрыв на складе пиротехники. Пострадали свыше 70 человек, трое из них находятся в реанимации. Следователями задержан технический директор компании «Пиро-Росс» по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание грозит задержанному и генеральному директору организации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, им грозит до семи лет лишения свободы без права занимать руководящие должности в промышленной сфере.
Юрист подчеркнул, что эксперты выяснят механизм возникновения ЧП.
По его мнению, здесь также возникают вопросы к сотрудникам МЧС, разрешившим хранить пиротехнику на данном складе.
Соловьев отметил, что ответственность понесут и арендодатели этого помещения.