Юрист Соловьев определил тюремный срок для виновных во взрыве в Сергиевом Посаде

Вчера на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде случился взрыв на складе пиротехники. Пострадали свыше 70 человек, трое из них находятся в реанимации. Следователями задержан технический директор компании «Пиро-Росс» по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание грозит задержанному и генеральному директору организации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, им грозит до семи лет лишения свободы без права занимать руководящие должности в промышленной сфере.

Юрист подчеркнул, что эксперты выяснят механизм возникновения ЧП.

По его мнению, здесь также возникают вопросы к сотрудникам МЧС, разрешившим хранить пиротехнику на данном складе.

Соловьев отметил, что ответственность понесут и арендодатели этого помещения.