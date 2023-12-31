Юрист Соловьев перечислил способы обращения с шумящими соседями в Новый год

В новогоднюю ночь привычные «нормы шума» не действуют, и жители РФ позволяют себе совершенно безнаказанно шуметь у себя в квартирах до поздней ночи. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, органы правопорядка в новогоднюю ночь работают не менее активно, чем в любую другую. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при нарушении общественного порядка не следует стесняться обращаться за помощью в полицию.

По мнению юриста, прежде всего это касается случаев драки, поножовщины.