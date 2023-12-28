Юрист Соловьев перечислил способы отпраздновать Новый год без нарушения закона
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В новогоднюю ночь жители нашей страны любят пошуметь, тем не менее это плохо вяжется с законами о тишине. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, единого закона о тишине в России нет, тем не менее существуют региональные, ряд из которых отличаются от иных и имеют свои особенности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что почти все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину.
По мнению юриста, это не относится к салютам, поскольку в отдельных регионах рядом с границей они запрещены, в некоторых субъектах РФ даже введено особое положение.
Он отметил, что запуск фейерверков разрешен не ближе, чем за сто метров от домов и припаркованных машин.