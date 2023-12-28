Юрист Соловьев перечислил способы отпраздновать Новый год без нарушения закона

В новогоднюю ночь жители нашей страны любят пошуметь, тем не менее это плохо вяжется с законами о тишине. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, единого закона о тишине в России нет, тем не менее существуют региональные, ряд из которых отличаются от иных и имеют свои особенности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что почти все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину.

По мнению юриста, это не относится к салютам, поскольку в отдельных регионах рядом с границей они запрещены, в некоторых субъектах РФ даже введено особое положение.

Он отметил, что запуск фейерверков разрешен не ближе, чем за сто метров от домов и припаркованных машин.