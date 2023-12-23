Юрист Соловьев считает, что в новогоднюю ночь преступность снижается

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, в новогоднюю ночь преступность в нашей стране находится на более низком уровне, чем в будни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что сокращение числа краж связано с присутствием людей дома, а остальное – с тем, что преступники также празднуют Новый год.

По мнению юриста, наибольшее число задержаний в праздник связано с бытовыми вещами, вроде запуска салютов и последующего повреждения имущества, а также за драки в состоянии алкогольного опьянения и прочего.