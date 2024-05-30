Юрист Соловьев считает, что владельцы «Крокуса» обязаны компенсировать моральный вред пострадавшим от теракта

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания столицы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в террористическом акте, совершенном в «Крокус Сити Холле», не смогут выплатить компенсации пострадавшим. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, этот человек превысил свои полномочия, коснувшись в заявлении прав потерпевших, поскольку в сфере его компетенции Мальцева находятся только заключенные. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что правительствами Москвы и Московской области уже были приняты решения о выплате определенных компенсаций как лицам, пострадавшим от рук террористов, так и семьям погибших.

По мнению юриста, ри этом в нашей стране в настоящее время не существует закона, который бы защищал права потерпевших от преступлений. В таком случае владельцы концертного зала, где произошел теракт, могли бы перечислить ряд сумм всем пострадавшим в качестве жеста доброй воли.