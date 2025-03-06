Число пострадавших при сбросе авиабомб в Южной Корее выросло до 15

Число пострадавших после сброса авиабомб с истребителей KF-16 во время военных учений в окрестностях города Пхочхон увеличилось до 15, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел за пределами учебного полигона, где проводились совместные стрельбы США и Республики Корея с использованием около 160 единиц техники, включая танки, истребители и вертолеты. Полигон расположен в 25 км от границы с КНДР.

Бомбы, по уточненным данным, сброшенные двумя истребителями KF-16 по четыре штуки с каждого, упали на одной из улиц деревни Ногок района Идон города Пхочхон, нанеся ущерб семи зданиям, включая церковь.

Число пострадавших увеличилось до 15, среди которых двое иностранцев и двое военнослужащих. Десять человек были госпитализированы, двое из них с серьезными, но не угрожающими жизни травмами.

На место происшествия прибыли специалисты для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, а жителей временно эвакуировали.

ВВС Республики Корея выразили сожаление в связи с инцидентом и заявили о готовности выплатить компенсации. Yonhap отмечает, что это первый подобный случай в стране.

Ранее сообщалось, что в Огайо в результате стрельбы погибли два человека. Одного человека госпитализировали в критическом состоянии.