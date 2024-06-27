К 12, 16 и 17 годам колонии приговорили троих производителей наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор троим производителям наркотиков, сообщили в Прокуратуре Московской области. Фигуранты уголовного дела — 20-летняя москвичка и два жителя Подмосковья в возрасте 30 лет и 31 года.

По данным ведомства, с июня по октябрь 2022 года обвиняемые вместе с соучастниками оборудовали нарколабораторию в садовом доме в СНТ «Вишенка» в Зарайске.

В лаборатории злоумышленники производили мефедрон и производное N-метилэфедрона. Преступную деятельность пресекли в октябре, изъяв из оборота более двух с половиной килограммов наркотиков и прекурсоров.

В ходе расследования было установлено, что москвичка и один из жителей Подмосковья уже были судимы за преступления в сфере наркооборота. Второй житель региона был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд приговорил девушку к 12 годам в колонии общего режима, одного из мужчин — к 16 годам в колонии строгого режима, второго мужчину — к 17 годам в колонии особого режима. Мужчин также оштрафовали.