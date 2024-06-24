К трем годам колонии приговорили старшего участкового лесничества за незаконную рубку деревьев в Клину

В Клину вынесли приговор старшему участковому лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» за незаконную рубку деревьев. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, за год под руководством мужчины под предлогом санитарной рубки в Краснохолмском участковом лесничестве в Клину были спилены четыре с половиной сотни сосен и елей.

Спиленные деревья направляли на пилорамы. Общая сумма ущерба, причиненного действиями мужчины Государственному лесному фонду России, превысила 54 миллиона рублей.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет возместить причиненный ущерб.