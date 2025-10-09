Кадры чудовищного преступления: на видео попал момент, как отец выбрасывает дочь из окна в Уфе

В Уфе зафиксировали на видео как отец выбросил свою трехлетнюю дочь из окна. Запись трагического происшествия появилась в Сети. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Согласно информации источника, девочке была проведена двухчасовая операция. Диагностирован сдавленно-оскольчатый перелом черепа, состояние оценивается как крайне тяжелое.

34-летний отец задержан. Сообщается, что в момент совершения преступления мужчина был трезв, однако есть подозрения о возможном употреблении наркотических веществ. Перед тем, как выбросить дочь, он выкидывал различные предметы с балкона. После падения девочка потеряла сознание, ударившись головой об асфальт.

Задержанный не проявил раскаяния в содеянном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что глава СКР взял на контроль дело отца, выбросившего дочь из окна в Уфе.