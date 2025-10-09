Задержан отец, выбросивший ребенка из окна: СКР возбудил дело о покушении на убийство малолетнего

Следственный комитет России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребенка в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан ведется расследование в отношении 34-летнего жителя Уфы, подозреваемого в совершении преступления по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По предварительной информации, утром 9 октября 2025 года подозреваемый выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Девочка с полученными травмами была госпитализирована.

Злоумышленник задержан, и в настоящее время следователи готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. оперативно предоставить подробный доклад о расследовании данного уголовного дела и всех установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что врачи прооперировали девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе.