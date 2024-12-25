Кадыров: 12 выживших после крушения самолета в Казахстане находятся в крайне тяжелом состоянии

При крушении авиалайнера рядом с Актау выжило 25 человек, 12 из них находятся в очень тяжелом состоянии. Такие данные появились в телеграм-канале Рамзана Кадырова, главы Республики Чечня.

Во время авиакатастрофы, которая произошла с пассажирским лайнером, летевшим по маршруту Баку — Грозный, выжило 25 человек.

«Есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии», — указал Кадыров.

Он также выразил свои соболезнования всем родным и близким погибших пассажиров.

По информации, которая появилась у агентства Казинформ, в больницы уже отправлено 14 человек, среди них двое детей. Пятерых выживших направили в реанимацию.

Ранее стало известно, что момент падения пассажирского самолета попал на видео. В кадрах видно, как он на большой скорости сближается с землей, после чего падает в поле неподалеку от автотрассы. Падение сопровождается взрывом и пожаром.