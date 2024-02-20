Кадыров рассказал, что Российскому университету спецназа присвоили имя Путина еще в момент его основания

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Российский университет спецназа в Гудермесе носит имя президента России Владимира Путина.

Кадыров сообщил, что имя было присвоено заведению еще в момент его основания, но этот факт не обнародовался, пока университет не оправдал цель своего создания и не доказал, что способен приносить пользу Родине.

«С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России», — подчеркнул глава Чечни.

По словам Кадырова, поводом, чтобы озвучить решение о присвоении РУС имя Путина, стал приезд в Чечню зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который в рамках поездки посетил учебное заведение в Гудермесе.

РУС был основан в 2013 году по инициативе Рамзана Кадырова.