Капремонт в Подольске: глава округа проверил, как готовят пятиэтажку к отопительному сезону

Пятиэтажка на улице Свердлова, 53/70 в Подольске ждала обновления. Дом 1963 года постройки страдал от заливов — старая скатная кровля не справлялась. Добавляла проблем и система центрального отопления: изношенные трубы то и дело прорывало. Ход капремонта в пятницу, 25 сентября, проверил глава округа Григорий Артамонов, сообщила администрация городского округа.

Первый этап уже позади. Вместе с Фондом капитального ремонта в здании полностью поменяли жесткую кровлю. Теперь в доме сухо. На очереди — второй, самый важный участок. Строители меняют систему центрального отопления и электрооборудование. Верхний розлив на чердаке и подающий столб уже заменили целиком. Сейчас специалисты переходят к стоякам и батареям. График соблюдается, и к старту отопительного сезона дом должен быть готов принять тепло.

Еще одно направление работ — замена систем холодного водоснабжения и водоотведения. Здесь пока выполнено только 10% от запланированного. Тормозит процесс конструктивная особенность дома: подвала в нем нет, и все трубы идут через квартиры первых этажей. Для замены приходится вскрывать полы. Однако не все жильцы готовы к такому вмешательству, что и задерживает работы.

В рамках визита глава округа поговорил с жильцами и активисткой дома Татьяной Васильевной Юрковой. Тема разговора — качество проведенных работ. Жители выразили благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и всем службам, участвующим в ремонте.

«Для нас такое доверие — лучший показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении», – отметил Григорий Артамонов.

Помимо этого, осмотрели двор, проезжую часть и пешеходные дорожки. Замечания, которые обнаружили в ходе проверки, приняли в работу. Глава округа уверен: общими силами удастся сделать двор по-настоящему удобным и безопасным.

Ранее сообщалось, что в Подольске практически завершили капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12.