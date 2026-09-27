Конфликт из‑за тележки — и выстрел: в Сети рассказали об убийстве многодетного отца в магазине Волгограда

В Волгограде возбудили дело после убийства мужчины в магазине на 50 лет Октября

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Красноармейском районе Волгограда вечером 26 сентября произошло резонансное преступление — в магазине был застрелен 36‑летний мужчина. По данным СУ СК России по Волгоградской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. Первые сведения о ЧП появились в анонимных телеграм‑каналах — туда же выложили запись с камер видеонаблюдения, сообщил V1.ру.

«У него четверо замечательных детей и прекрасная жена. Очень хорошая семья. Застрелили на глазах его маленьких детей (мальчишкам 9 и 6 лет). Старшему сыну 9 лет, а младшей доченьке 1,5 года. Преступник сделал 6 выстрелов. Убил многодетного отца, за то, что тот сделал замечание и попросил оставить в покое другого мужчину», — по информации V1.ру, сообщают подписчики телеграм-канала «Волгоград. Красноармейский».

По информации издания, на кадрах прослеживается развитие конфликта: один из посетителей пнул тележку покупателя. Второй мужчина сделал ему замечание. На первый взгляд ситуация вроде бы стабилизировалась: нападавший направился к выходу, но затем резко достал предмет, похожий на пистолет, передернул затвор и произвел выстрел. Пострадавший рухнул на пол, а находившиеся в зале покупатели бросились к нему на помощь.

По данным авторов телеграм‑канала, трагедия разыгралась примерно в 21:00. Сейчас следственные органы продолжают работу: собирают доказательства, анализируют видеоматериалы и выясняют мотивы преступления.

«Очевидец сообщает, что во время конфликта в магазине <> один мужчина заступился за пожилого человека. После этого в него выстрелили. По словам подписчика, мужчина скончался до приезда медиков, а стрелявший скрылся», — говорится в сообщении.

Ранее работник Джигана подтвердил, что получил две пули от рэпера.

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