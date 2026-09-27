Молитва о семье, победе и Отечестве: в Подмосковье Елисаветинский крестный ход пройдет 27 сентября

В 2026 году Елисаветинский крестный ход проводится уже в 15-й раз. Местом проведения выбрали подмосковный поселок Ильинское-Усово. Шествие состоится в воскресенье, 27 сентября, когда православные отмечают праздник Крестовоздвижения. Верующие будут молиться о семье, победе, воинах и благоденствии Отечества, сообщило РИА Новости.

О ходе мероприятия рассказала Анна Громова, которая возглавляет наблюдательный совет фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», занимающиеся организацией шествия. Во время хода паломники переправляются через Москву-реку. Для этого используются понтонные мосты и плоты.

«Сегодня каждый, кто будет идти в крестном ходе, будет молиться о своей семье, каждый будет думать о своих родителях, о своей близких, о том, какими вырастут дети, каким будет их будущее. И вот сейчас во время божественной литургии мы молимся о благоденствии нашего Отечества, о победе, о мире, мы молимся о созидательном труде... о наших воинах, которые сейчас стоят на страже нашего Отечества», – сказала Громова журналистам перед началом крестного хода.

Шествие пройдет по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы (Мосолова). Ожидается, что он возглавит крестный ход. Поддержку оказали администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. В организации участвовали приход Спасского храма в селе Усово, Одинцовская епархия и ЕСПО.

Память о великокняжеской чете и их сподвижниках — основа Елисаветинского крестного хода. Шествие посвящено супруге императора Александра II Марии Александровне (1824–1880). А также великому князю Сергею Александровичу (1857–1905) и его супруге, преподобномученице Елисавете Феодоровне (1864–1918). Вспоминают и священномученика Сергия Махаева (1874–1937) — сподвижника великокняжеской четы.

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