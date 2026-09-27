Первый аккорд сезона: в ЦДШИ Химок открыли концертный сезон программой «Копилка репертуара»

В среду, 23 сентября, в Центральной детской школе искусств Химок прозвучал первый аккорд нового творческого года. Программа «Копилка репертуара» стала официальным стартом концертного сезона отдела клавишных электронных инструментов. В уютном зале собрались педагоги, юные воспитанники и их родители — для всех гостей вечер стал маленьким семейным праздником искусства, сообщила администрация городского округа.

На сцене оживали любимые мелодии, раскрывая богатство звучания электронных инструментов. Особенно трогательным получился выход самых юных участников: первоклассники с волнением и гордостью произнесли свою торжественную «клятву». Ребята пообещали бережно относиться к инструментам, с уважением слушать наставников и искренне служить искусству. В этих словах прозвучала не просто формальность, а искреннее желание стать частью большого творческого пути.

«В июне воспитанники ЦДШИ блестяще представили Химки на Всероссийском конкурсе DEMO. Вручение дипломов — это признание колоссального труда, который стоит за каждой победой. Такие успехи задают высокую планку на весь год», — отметила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Заведующая отделом Елена Самойлова пообщалась с родителями, представив план работы на предстоящий учебный год. Она подчеркнула, что мастерство рождается из ежедневной системной работы и обязательного участия во всех дисциплинах — именно такой подход помогает раскрывать потенциал каждого ребенка.

«Наблюдать за тем, как в нашем городе растут такие таланты — это истинное удовольствие. Я искренне желаю ребятам и их родителям плодотворного, яркого и запоминающегося учебного года» — поделился депутат Валентин Герасимов.

ЦДШИ Химок по праву считается одним из ведущих центров творческого образования Подмосковья: воспитанники школы регулярно завоевывают награды на всероссийских и международных конкурсах. Открытие сезона — лишь начало большой дороги: впереди химчан ждет насыщенная череда концертов, фестивалей и выставок, где юные таланты смогут вновь и вновь доказывать, что искусство — это труд, вдохновение и радость, которую хочется дарить другим.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет концерт «Хоровод уникальных традиций» (0+).