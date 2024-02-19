Кадыров: ВС России пойдут на Киев после Авдеевки

Взятие Авдеевки стало одним из главных успехов ВС России, однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дальше армия может двинуться и в сторону Киева, пишет РИА Новости .

Рамзан Кадыров уверен, что российская армия пойдет дальше и будет освобождать все больше городов и населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Дальше, как считает чеченский лидер, ВС РФ стремительно пойдут в сторону Киева. По пути военные очистят местность от «преступников».

«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева <...> Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям», — заявил Кадыров.

Как пояснил Кадыров, именно из Авдеевки украинские националисты стреляли по мирным жителям ДНР, а теперь их лишили важного стратегического пункта.

Напомним, что официально Авдеевку освободили 17 февраля 2024 года. Над городом водрузили флаг России.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обнаружили технику, поставляемую Украине с Запада.