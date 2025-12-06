Кадыров заявил о начале «атаки возмездия» после инцидента с комплексом «Грозный-Сити»

Российские Вооруженные силы провели масштабную операцию в ответ на удар Украины по столице Чечни. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, поражено более 60 объектов на территории соседнего государства.

Информацию о проведенной «атаке возмездия» Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, раскрыв некоторые детали операции. По его словам, удары начались в ночь на 6 декабря и продолжались в течение утра. Первыми целями стали Чернигов и Фастов, после чего ракетно-артиллерийские и беспилотные удары были нанесены по целям в десяти областях Украины, включая Сумскую, Запорожскую, Киевскую и Одесскую.

В операции, согласно сообщению, были задействованы ударные беспилотники «Герань», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр». Глава Чечни подчеркнул, что удары были точечными и направленными на объекты военной инфраструктуры.

По его данным, под обстрел попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие их энергообъекты, места сборки беспилотников, склады вооружений, средства ПВО и критически важная логистика. Особо отмечено поражение железнодорожных узлов, через которые, по утверждению Кадырова, осуществляются поставки грузов из стран НАТО.

Поводом для массированного ответа послужила атака Вооруженных сил Украины 5 декабря на башню жилого комплекса «Грозный-Сити» в столице Чечни. В результате попадания беспилотника произошел взрыв и пожар, повреждены фасады верхних этажей здания.

