«Память у чеченцев хорошая»: депутат Колесник отреагировал на атаку беспилотника на Грозный

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Ленте.ру», что виновные в атаке беспилотника на деловой центр «Грозный-Сити» будут наказаны. Инцидент, произошедший утром 5 декабря, когда дрон врезался в одно из зданий комплекса, вызвал частичное обрушение фасада и пожар, стал поводом для жесткой реакции со стороны российского парламентария.

В комментарии для «Ленты.ру» Колесник назвал действия Вооруженных сил Украины проявлением террористической сущности. Он расценил атаку как провокацию, направленную на вызов ответных ударов России по мирным целям, но подчеркнул, что такая тактика не сработает. По словам депутата, российская армия не станет атаковать гражданские объекты.

Вместе с тем, Колесник предрек, что украинские военные и стратегические объекты ожидает суровое возмездие. Он заверил, что ответ будет нанесен «по полной в кратном размере». Особо жестко депутат высказался в адрес тех, кто принял решение об ударе по Грозному.

«Чеченцы — люди сильные, и память у них хорошая. Вот этой цепочке, которая принимала участие в принятии решения по удару по Грозному, я ей просто не завидую», — заявил Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над шестью регионами России за ночь.