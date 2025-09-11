Как убийца Кирка пронес оружие? Шокирующий провал безопасности на митинге в Юте

По данным CNN, со слов очевидцев, на выступлении американского активиста Чарли Кирка в Университете долины Юта практически полностью отсутствовали меры безопасности.

Как сообщил один из присутствовавших, Рэйдон Дечен, на входе не осуществлялась ни проверка билетов, ни досмотр посетителей. Отмечается, что организаторы не использовали металлодетекторы и не проводили инспекцию сумок, что, по словам Дечена, вызвало у него крайнее удивление.

В ходе данного мероприятия произошла стрельба, в результате которой Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в область шеи. После происшествия он был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался. Представители университета подтвердили, что личность подозреваемого в нападении установлена, однако его задержание на данный момент не произведено. Бывший президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали стрелка, напавшего на союзника Трампа, демократа Чарли Кирка.