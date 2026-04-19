Прощание с эпохой: ушел из жизни Владимир Шинкарев — создатель стиля «Митьков»

На 73-м году жизни скончался один из основателей знаменитой творческой группы «Митьки» — художник Владимир Шинкарев. Печальную новость подтвердил его коллега — художник Дмитрий Шагин, сообщило РИА Новости.

«Дорогой Володенька! Царствие небесное и светлая память», — написал, по данным РИА Новости, Шагин в одном из аккаунтов в соцсетях.

По информации издания, судя по комментариям пользователей в социальных сетях, выражающих соболезнования, кончина Шинкарева стала для многих неожиданностью.

В семье Владимира Шинкарева РИА Новости рассказали, что художник умер в больнице. Медики установили причину — сердечная недостаточность.

«Причиной смерти стала сердечная недостаточность, он был в больнице. Скончался в четыре часа дня», — сказала собеседница агентства.

По данным издания, Владимир Шинкарев, который являлся членом Союза художников России, родился 4 марта 1954 года. По данным портала «Культура Петербурга», в 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Параллельно, как уточняется, он учился на курсах при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной, а также при институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Шинкарев, по информации источника, стоял у истоков создания творческой группы «Митьки». Становление этого легендарного петербургского арт-объединения началось с написанной им одноименной повести, которая во многом определила дух и стиль «Митьков». Согласно сведениям с сайта Государственного Эрмитажа, в коллекции главного музея страны хранятся несколько тарелок с росписью, автором которых является Владимир Шинкарев.

