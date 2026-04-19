Книга как памятник мужу и любви: Маргарита Симоньян представит роман о Тигране Кеосаяне в годовщину его ухода

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ высказала мнение, что роман, посвященный актеру и режиссеру Тиграну Кеосаяну, навсегда останется в памяти читателей как письменный памятник постановщику, сообщило РИА Новости.

По мнению Симоньян, именно литературное произведение станет тем немеркнущим знаком, который сохранит образ Кеосаяна для потомков.

«Так положено в народе, что к годовщине ставят памятник. И вот между мраморным и гранитным памятником я выбрала письменный. Мне кажется, он все-таки долговечнее. Я пишу эту книгу как памятник своему мужу и нашей любви», — сказала Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По информации издания, презентация книги «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященной Тиграну Кеосаяну, намечена на сентябрь. Дата выбрана не случайно — именно в этом месяце исполняется ровно год с момента ухода режиссера из жизни. Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий скончался 26 сентября.

