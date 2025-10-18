Как усилить защиту банковских приложений за 10 минут
Фото: [Фото: istockphoto.com/maximys15]
Для защиты средств и личных данных пользователи банковских приложений могут самостоятельно повысить уровень безопасности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.
Эксперты отметили, что ключевой мерой является включение двухфакторной аутентификации (2FA), которая требует не только пароль, но и одноразовый код из SMS или push-уведомления. Эта функция снижает риск взлома даже при утечке пароля, так как без доступа к устройству мошенники не смогут войти в аккаунт.
Специалисты также советуют активировать биометрическую аутентификацию — вход по отпечатку пальца или распознаванию лица. Биометрические данные надежно зашифрованы и не передаются на сторонние серверы, что делает их одной из самых защищенных форм идентификации.
Третьим шагом специалисты назвали включение уведомлений обо всех операциях, чтобы пользователь мог вовремя заметить подозрительные транзакции и оперативно заблокировать карту. Кроме того, эксперты советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных — это поможет минимизировать потери в случае взлома. Также рекомендуется не устанавливать программы для удаленного доступа, которыми часто пользуются мошенники при телефонных атаках.
По словам специалистов, соблюдение этих пяти шагов значительно снижает вероятность кражи средств и персональных данных.
