Как усилить защиту банковских приложений за 10 минут

Для защиты средств и личных данных пользователи банковских приложений могут самостоятельно повысить уровень безопасности. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты отметили, что ключевой мерой является включение двухфакторной аутентификации (2FA), которая требует не только пароль, но и одноразовый код из SMS или push-уведомления. Эта функция снижает риск взлома даже при утечке пароля, так как без доступа к устройству мошенники не смогут войти в аккаунт.

Специалисты также советуют активировать биометрическую аутентификацию — вход по отпечатку пальца или распознаванию лица. Биометрические данные надежно зашифрованы и не передаются на сторонние серверы, что делает их одной из самых защищенных форм идентификации.

Третьим шагом специалисты назвали включение уведомлений обо всех операциях, чтобы пользователь мог вовремя заметить подозрительные транзакции и оперативно заблокировать карту. Кроме того, эксперты советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных — это поможет минимизировать потери в случае взлома. Также рекомендуется не устанавливать программы для удаленного доступа, которыми часто пользуются мошенники при телефонных атаках.

По словам специалистов, соблюдение этих пяти шагов значительно снижает вероятность кражи средств и персональных данных.

Ранее сообщалось, что мошенники получают доступ к «Госуслугам» через фишинговые сайты.