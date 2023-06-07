Киев снова атакует Шебекино

ВСУ не прекращают обстрелы Белгородской области. Сегодня очередные атаки обрушились на город Шебекино, сообщает Mash .

По данным источника, жители города стали свидетелями минимум 10 прилетов за час. Информации о пострадавших среди населения на данный момент нет. Также уточняются данные о разрушениях в городских объектов.

SHOT сообщает, что после обстрела в Шебекино начался сильный пожар, который попал на камеры очевидцев.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях разместил информацию, что за прошедшие сутки ВСУ обрушили на Шебекинский городской округ 460 единиц различных боеприпасов. С помощью БПЛА было запущено 26 бомб, по словам губернатора. Сообщается, что никто из мирных жителей при этой атаке не пострадал.