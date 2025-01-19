Киев ударил по зданию суда в Васильевке Запорожской области

Артиллерийский обстрел здания суда в Васильевке, расположенном в Запорожской области, был осуществлен украинскими военными, о чём сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.

По его словам, все произошло вечером в воскресенье, 19 января. В это время в здании не было никого, однако само здание оказалось повреждено.

«Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — написал он.

По словам Балицкого, в результате вражеской воздушной атаки обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают городские оперативные службы.

Стоит отметить, что это уже второй удар противника по территории Васильевского муниципального округа Запорожской области. В минувший четверг досталось селу Скельки. Как проинформировали в региональном Минздраве, осколочные ранения получили два человека. Им была оказана вся необходимая медпомощь.