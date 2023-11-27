Киевские подпольщики сообщили о повреждении ракетным ударом украинского авиазавода

Ракетами было накрыто предприятие 410, которое расположено в Жулянах. Оно производит беспилотные летательные аппараты для ВСУ.

Координатор подполья Сергей Лебедев представил видеокадры этого удара, который произошел еще 24 ноября. Подпольщикам потребовалось некоторое время, чтобы собрать все данные и свести их воедино. Они утверждают, что «Завод 410», производящий комплектующие для самолетов гражданской авиации, получил существенный ущерб.

«Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко», - заявил Лебедев.

Его слова привели РИА Новости. Украинская противовоздушная оборона пыталась сбить ракеты, нацеленные на предприятие, но они все равно поразили намеченные цели.