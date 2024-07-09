Кинолог: появившиеся в Подмосковье испанские слизни опасны для собак

Испанские слизни, которые появились в столичном регионе, могут быть опасны для домашних собак, предупредил президент РКФ Владимир Голубев в беседе с Агентством «Москва» .

По словам специалиста, испанские слизни — это переносчики гельминтов и кишечных палочек. Поэтому данные брюхоногие моллюски могут заразить собаку глистами. Если хозяин питомца не примет своевременные меры, то паразиты могут распространиться по различным органам животного, в том числе по желудку, сердцу и кишечнику.

Владимир Голубев добавил, что симптомы гельминтоза могут долгое время совсем не проявляться, поэтому нужно быть предельно внимательными при выгуле собак. Не позволяйте питомцам приближаться к слизням.