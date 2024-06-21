Кинологи уголовно-исполнительной системы РФ отмечают профессиональный праздник

Двадцать первого июня в стране отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы РФ. Первые питомник и школа дрессировщиков полицейских собак были открыты в этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге.

В подведомственных подразделениях ГУФСИН РФ по Подмосковью служат 117 кинологов и 152 собаки. За пять лет с помощью служебных собак пресекли доставку в учреждения системы более 35 граммов наркотиков, 160 средств связи и 50 других запрещенных предметов.

Служебных собак также привлекают к охране объектов системы; конвоированию осужденных и арестованных; к розыску лиц, сбежавших из учреждений УИС.

Также при ведомстве работает племенной питомник служебного собаководства. За пять лет в нем родился 161 щенок бельгийской и немецкой овчарок.