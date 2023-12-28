Киргизские силовики предотвратили теракт у новогодней елки и атаку на православную церковь

Представители государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщили, что нападение готовила международная террористическая организация «Исламское Государство – Вилаят Хорасан»*. Силовикам удалось вычислить и задержать двух 16-летних подростков, которые должны были подготовить и провести эту атаку.

«По указанию зарубежных эмиссаров планировали произвести закладку СВУ у главной елки на центральной площади Джалал-Абада», - сообщила пресс-служба госкомитета нацбезопасности.

Эти слова привели РИА Новости. Помимо этого должно было произойти нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы, который расположен в том же городе. При подозреваемых уже найдена их переписка с зарубежными кураторами, а также видеозаписи их клятвы на верность «Исламскому Государству»*.

*данная организация запрещена в России как террористическая