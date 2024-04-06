Китайские военные предупредили США о своей готовности ответить на провокации

В случае провокационных действий, которые ставят под удар суверенитет КНР, вооруженные силы Китая будут реагировать в соответствии с законом. Об этом заявили представители китайского министерства обороны, их слова привел ТАСС .

С таким заявлением выступила делегация китайских военных, которая приняла участие в заседании китайско-американского консультативного механизма по безопасности на море. Она решительно осудила любые действия, которые во имя свободы навигации и полетов ставят под угрозу суверенитет Китая. Они выглядят как откровенные провокации, и китайская армия будет отвечать на подобные провокации.

«Вооруженные силы Китая продолжат в соответствии с законом реагировать на все опасные и провокационные действия», - предупредили представители Народно-освободительной армии Китая.

Обе стороны обсудили регламент, по которому должны проходить встречи в воздухе и на море между их кораблями, судами и самолетами. Они также договорились о механизмах, которые будут урегулировать различные вопросы при взаимодействии.

Ранее власти Китая предложили правительству Тайваня свою помощь в ликвидации последствий землетрясения. Островное руководство отказалось от какого-либо содействия ему.