Беременная кошка неожиданно появилась на передовой и изменила жизнь бойцов из Наро-Фоминска

Военнослужащие из Наро-Фоминска приютили беременную бездомную кошку на передовой. Питомец, получивший кличку Муся, стал для бойцов источником поддержки и эмоционального равновесия. Об этом пишет REGIONS.

Бойцы из Наро-Фоминска приютили беременную кошку на позициях

Военнослужащие из Наро-Фоминска, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, взяли под опеку беременную бездомную кошку. Животное неожиданно появилось на их позициях в истощенном состоянии, и бойцы решили не оставлять его без помощи. Кошке дали имя Муся и обустроили для нее место в блиндаже.

Муся живет под заботой военнослужащих

Солдаты ежедневно заботятся о питомце: приносят ей еду, угощают молоком и лакомствами, создают теплые условия для отдыха. По словам бойцов, кошка стала полноценной частью их быта, а ее состояние постоянно находится под вниманием.

Военнослужащие отмечают, что Муся помогает им сохранять спокойствие и моральную устойчивость в сложной обстановке, а ее присутствие напоминает о доме и близких.

Психологи отмечают важную роль животных в стрессовых условиях

Специалисты подчеркивают, что появление животных в зонах повышенного стресса не является редкостью. Питомцы часто становятся для военнослужащих эмоциональной поддержкой и своеобразным «якорем», помогающим сохранять внутреннее равновесие.

Отмечается, что контакт с животными снижает уровень тревожности и помогает поддерживать психологическое состояние в условиях постоянного напряжения, напоминая о привычных человеческих чувствах заботы и привязанности.