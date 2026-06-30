Беременная кошка неожиданно появилась на передовой и изменила жизнь бойцов из Наро-Фоминска
REGIONS: кошка Муся стала талисманом бойцов из Наро-Фоминска в зоне СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Военнослужащие из Наро-Фоминска приютили беременную бездомную кошку на передовой. Питомец, получивший кличку Муся, стал для бойцов источником поддержки и эмоционального равновесия. Об этом пишет REGIONS.
Бойцы из Наро-Фоминска приютили беременную кошку на позициях
Военнослужащие из Наро-Фоминска, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, взяли под опеку беременную бездомную кошку. Животное неожиданно появилось на их позициях в истощенном состоянии, и бойцы решили не оставлять его без помощи. Кошке дали имя Муся и обустроили для нее место в блиндаже.
Муся живет под заботой военнослужащих
Солдаты ежедневно заботятся о питомце: приносят ей еду, угощают молоком и лакомствами, создают теплые условия для отдыха. По словам бойцов, кошка стала полноценной частью их быта, а ее состояние постоянно находится под вниманием.
Военнослужащие отмечают, что Муся помогает им сохранять спокойствие и моральную устойчивость в сложной обстановке, а ее присутствие напоминает о доме и близких.
Психологи отмечают важную роль животных в стрессовых условиях
Специалисты подчеркивают, что появление животных в зонах повышенного стресса не является редкостью. Питомцы часто становятся для военнослужащих эмоциональной поддержкой и своеобразным «якорем», помогающим сохранять внутреннее равновесие.
Отмечается, что контакт с животными снижает уровень тревожности и помогает поддерживать психологическое состояние в условиях постоянного напряжения, напоминая о привычных человеческих чувствах заботы и привязанности.