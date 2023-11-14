Китайский дипломат предупредил США о возрастании риска войны из-за Тайваня

Если Соединенные Штаты будут нарушать принцип «единого Китая», то КНР будет вынуждена прибегнуть к силе, так считает экс-представитель Пекина в Америке Цуй Тянькай.

Он назвал данный принцип ключевым в политике страны. Если никто не будет подвергать его сомнению, то есть все шансы на мирное решение вопросов.

«Если этот принцип «одного Китая» будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет», - указал представитель внешнеполитического ведомства.

Его слова привело издание South China Morning Post. Он также выразил надежду, что Белый дом проявит мудрость и осмотрительность. Ему не стоит поддерживать независимый Тайвань, чтобы не идти на конфронтацию с Пекином.