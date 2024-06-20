Климатолог Семенов считает, что экстремальные погодные явления станут частыми и сильными

Погода в столичном регионе в последние недели явно не приносит удовольствия местным жителям. Сильные ливни, град, подтопления на дорогах, шквалистый ветер делают нахождение на улице не только неприятным, но и опасным для жизни. По словам замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимира Семенова, аномальные погодные явления прямо связаны с изменением климата и глобальным потеплением. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что существует прямая связь между потеплением и ростом числа и интенсивности подобных явлений, поскольку увеличение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к росту влагоемкости атмосферы на 7%. Кроме того, при повышении средней температуры рост экстремальных температур происходит более быстрыми темпами. А средняя температура в Московском регионе в летние месяцы за последние 30-40 лет увеличилась примерно на 1,5-2 °С. Следовательно, воздух нагревается, расширяется, и возникают такие сильные ветровые, конвективные явления.

По мнению климатолога, в большинстве случаев шквалы, смерчи и другие экстремальные климатические явления возникают тогда, когда прогретый влажный воздух вдруг начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс.

Он отметил, что климатические тенденции средней полосы нашей страны в ближайшие 20-30 лет будут примерно такими же, как в последние десятилетия, а средняя температура продолжит медленно расти.