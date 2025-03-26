Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС столицы и Подмосковья обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности

Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности столицы и Подмосковья обсудили ход работ в рамках прохождения пожароопасного периода.

По итогам совместного заседания комиссий профильным ведомствам было поручено в течение всего пожароопасного периода держать на контроле состояние минерализованных полос; своевременно расчищать территории от тополиного пуха; проводить патрулирования на природных территориях; информировать собственников земель о необходимости своевременной уборки мусора и сухой растительности на участках; ввести полный запрет на сжигание порубочных остатков при объявлении третьего, четвертого и пятого классов пожарной опасности; усилить меры по установлению виновников лесных пожаров; организовать удержание паводковых вод на территориях обводнения торфяников и держать ситуацию на таких участках на контроле.

Также в числе обязательных к реализации мероприятий: информирование жителей о правилах пожарной безопасности, проведение открытых уроков в образовательных учреждениях региона.