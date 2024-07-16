Компания «ФОРЭС» объявила о назначении премии в 15 млн рублей за первый уничтоженный истребитель F-15 или F-16, если такие самолеты будут поставлены киевскому режиму и станут законной целью для российских военных.

«ФОРЭС» начала поощрять военнослужащих ВС РФ за успешное выполнение боевых задач с начала 2023 года. Тогда было объявлено, что за первый трофейный танк — немецкий Leopard2 или американский Abrams — будет выплачено 5 млн рублей, а за каждый последующий — 500 тысяч.

В 2023 году выплаты поощрений российским военным составили 16,9 млн рублей, за первое полугодие 2024 года — 5,5 млн рублей.

Сегодня, 16 июля, состоялось очередное награждение бойцов за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении.