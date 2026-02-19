В Курумканском районе Бурятии развернулась необычная драма на трассе — местный житель предложил инспекторам ДПС взятку в виде живой лошади. Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел днем 18 февраля на 9-м километре автодороги Могойто — Аргада.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили Toyota Land Cruiser Prado для стандартной проверки. В салоне находились водитель и двое пассажиров, причем оба пассажира имели явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские пригласили водителя в патрульную машину для составления протокола — один из пассажиров оказался непристегнутым.

Этим моментом воспользовался 39-летний пассажир: он пересел за руль внедорожника и попытался уехать. Правда, далеко уйти не удалось — инспекторы остановили машину буквально через три метра. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, и когда понял, что административного наказания не избежать, прибегнул к оригинальному способу решения проблемы.

Сначала фигурант предложил полицейским несколько килограммов конины, а затем, не желая мелочиться, — живую лошадь стоимостью около 59 тысяч рублей. Стражи порядка не поддались на уговоры, предупредили гражданина об уголовной ответственности за попытку подкупа и сообщили о случившемся в дежурную часть.

Теперь в отношении щедрого пассажира возбуждено уголовное дело о склонении сотрудников правоохранительных органов к коррупционному преступлению. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.