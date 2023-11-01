Контракт на службу в подмосковной Балашихе может заключить житель любого региона России

Заключить контракт на военную службу в Вооруженных Силах РФ могут граждане РФ или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья.

Для определения состояния здоровья нужно пройти медицинский осмотр в военкомате или пункте отбора в Балашихе. Кандидату потребуется пройти собеседование с психологом. Также необходимо пройти медицинский осмотр в военном комиссариате и сдать нормативы по физической подготовке.

Напоминаем, что контрактникам в Московской области предоставляются льготы, а единовременная выплата составляет 600 тысяч рублей.

При этом заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.