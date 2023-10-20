Контракт на службу в зоне СВО можно заключить в Балашихе на год, а также на три года или пять лет

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жители со всей страны могут обратиться в центр отбора на службу по контракту.

На сегодняшний день в центре созданы максимально комфортные условия для пребывания добровольцев: трехразовое питание, проживание, занятия в оборудованных учебных классах. Подтянуть физподготовку можно в спортивном зале и на уличном спортивном городке.

Заключившие здесь контракт на службу мужчины смогут рассчитывать на разные выплаты и льготы как для себя, так и для семьи. Так, контрактникам предоставляют кредитные каникулы, освобождают от уплаты налога на имущество.

Кроме того, за каждым подписавшим документы будет сохранено рабочее место, а дети получат место в детском саду без очереди, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки и секции, даже смогут поступить в вузы на бюджетной основе.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.