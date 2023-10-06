Контрактная служба предоставляет множество возможностей для личностного роста

Добровольцы, желающие служить по контракту, продолжают прибывать в центр набора на военную службу в Балашихе. Контрактная служба предоставляет множество возможностей для личностного и профессионального роста. Об этом рассказали в интернет-издании in-vidnoe.ru .

Молодые люди могут получить бесценные навыки и знания, которые пригодятся не только в армии, но и в жизни. Но, кроме того, такая служба хорошо оплачивается.

«Для всех контрактников доступны меры поддержки — от выплат и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места. Всю информацию о выплатах, в том числе о дополнительной региональной, мы разместили на сайте контрактмо.рф», — сообщал ранее губернатор Андрей Воробьев.

Заключить контракт на службу могут граждане старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы

Добровольцы, заключивший контракт, могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.