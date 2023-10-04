Контрактники, заключившие договор в Балашихе, могут претендовать на различные меры поддержки

В подмосковной Балашихе продолжает функционировать уникальный пункт отбора на контрактную службу, где созданы максимально удобные условия для будущих военнослужащих. Помимо помощи в оформлении документов и профессиональной подготовки, добровольцам разъясняют, какие выплаты и льготы им положены.

Что немаловажно — здесь же, на месте, контрактников консультируют юристы, судебные приставы, представители банков, есть специалисты, которые помогут в оформлении документов, также можно получить услуги нотариуса и отправить почту.

Во время подготовки военнослужащие живут в общежитии, им предоставляется трехразовое питание. Для контрактников организованы занятия по первичной военной, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, проводят которые опытные инструкторы и ветераны боевых действий. В пункте имеются учебные классы, спортзал, на территории комплекса оборудован спортивный городок.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.