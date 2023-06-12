Координатор Сандерс-Закре заявила о тайном размещении американцами ядерного оружия в Европе

По словам координатора политики и исследований Международной компании за ликвидацию ядерного оружия Алисии Сандерс-Закре, Вашингтон в тайном порядке разместил ядерное оружие в пяти европейских государствах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что, согласно данным экспертов, на американских авиационных базах в этих государствах размещено примерно 150 боеголовок.

Сандерс-Закре уточнила, что Международная компания за ликвидацию ядерного оружия сильно обеспокоена размещением такого вида вооружений в Европе, поскольку аналогичные действия наращивают риск ядерной войны. В качестве примера она привела Карибский кризис.

По ее мнению, складывается впечатление, что страны Старого Света таким образом открыто лицемерят.