«Кошачий дом в огне». Сотрудники МЧС эвакуировали из довоенного дома в Калининграде 50 котов и собаку

В Калининграде пожарные провели необычную спасательную операцию, главными героями которой стали четвероногие жильцы. Сообщение о возгорании в старом одноэтажном доме на улице Ангарской поступило в МЧС.

Как установили спасатели, источником огня стала тлеющая ветошь на печи. Пламя успело повредить потолочное перекрытие здания, построенного еще до войны.

Прибывшая на место бригада обнаружила, что в доме живет огромное количество кошек. В ходе ликвидации огня сотрудники МЧС вынесли на улицу 50 котов и одну собаку. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ведомства, это был не приют — просто хозяйка дома является большой любительницей этих животных.

Для тушения пожара и спасения были задействованы три единицы специальной техники и 15 пожарных. Установлением точной причины инцидента сейчас занимаются дознаватели МЧС России.

