Краснодарский аэропорт может возобновить работу на последней неделе декабря
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Аэропорт Пашковский в Краснодаре хочет возобновить свою работу на последней неделе декабря после окончания всех тестовых полетов и отработки схем безопасности. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что пилоты уже получили спецдокумент о разрешении тестовых рейсов с завтрашнего дня.
Добавляется, что полеты станут совершаться, скорее всего, по воздушному коридору, который используется для полетов в Адлер, то есть в обход Ростовской области.
Напомним, что аэрогавань закрыта с начала проведения спецоперации.