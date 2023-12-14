Краснодарский аэропорт может возобновить работу на последней неделе декабря

Аэропорт Пашковский в Краснодаре хочет возобновить свою работу на последней неделе декабря после окончания всех тестовых полетов и отработки схем безопасности. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что пилоты уже получили спецдокумент о разрешении тестовых рейсов с завтрашнего дня.

Добавляется, что полеты станут совершаться, скорее всего, по воздушному коридору, который используется для полетов в Адлер, то есть в обход Ростовской области.

Напомним, что аэрогавань закрыта с начала проведения спецоперации.