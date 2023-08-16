«Красногорский парк превратится в Чернобыль»: поступило сообщение с угрозой взорвать зону отдыха в Подмосковье

Неизвестный прислал в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня» письмо с угрозой взорвать парк в Красногорске и «превратить его в Чернобыль».

Отправитель представился «хакером 2008 года рождения» и потребовал перевести ему в течение часа 666 миллионов рублей.

Редакция обратилась в полицию. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в ГУРБ Подмосковья напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании.