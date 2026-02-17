Крупнейшее хищение в ОПК: директор саратовского завода и адмиралы сели за «липовые» ремонты

Семь фигурантов уголовного дела о хищении более 700 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа получили реальные сроки лишения свободы. Среди осужденных — бывший генеральный директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев, который возглавлял предприятие с 2007 по 2019 год, пишет ИА « Взгляд-инфо ».

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, приговор вынесен по материалам Главного военного следственного управления. На скамье подсудимых оказались высокопоставленные офицеры Военно-морского флота и руководители коммерческих структур: контр-адмирал Николай Коваленко, консультант «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий, капитаны 1 ранга Василий Витченко и Вадим Мовчан, гендиректор завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев, глава «Союз-М» Замир Ахмедов и директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев.

Следствие и суд установили, что в 2013–2017 годах при выполнении ремонтных работ на специальных объектах в рамках гособоронзаказа чиновники ВМФ и представители коммерческих организаций предоставляли документы с ложными сведениями о выполненных работах. В результате Министерство обороны понесло ущерб в размере свыше 700 миллионов рублей, а условия контрактов фактически не были исполнены.

В ходе предварительного следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

По итогам судебного разбирательства все семеро признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговоры распределились следующим образом:

· Муталиб Эмиралиев получил 8 лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности на 3 года; · Вадим Мовчан — 5 лет 6 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей, лишением воинского звания «капитан 1 ранга запаса» и права занимать определенные должности на 2 года; · Николай Коваленко — 4 года 6 месяцев и штраф 500 тысяч рублей, но освобожден от отбывания наказания по болезни; · Замир Ахмедов — 4 года колонии, штраф 500 тысяч рублей и запрет на должности на 2 года; · Василий Витченко — 3 года 6 месяцев, штраф 400 тысяч рублей и лишение воинского звания; · Евгений Мурашев — 3 года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей; · Андрей Клокоцкий — 3 года колонии, штраф 400 тысяч рублей и запрет на определенные должности на 2 года.