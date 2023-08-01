Крупный пожар произошел на строительной базе в Люберцах

Крупный пожар произошел на строительной базе, расположенной рядом с Новорязанским шоссе в городском округе Люберцы. Об этом сообщил Mash .

По информации издания, существует риск распространения огня на соседние помещения, в том числе автосервисы.

Уточняется, что, по предварительным данным, возгорание началось с кислородных баллонов. Затем пламя перекинулось на строительные материалы.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег автобусы на территории института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Возгорание оперативно потушили.