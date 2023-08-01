Крупный пожар произошел на строительной базе в Люберцах
Mash: пожар вспыхнул на строительной базе в подмосковных Люберцах
Фото: [Mash]
Крупный пожар произошел на строительной базе, расположенной рядом с Новорязанским шоссе в городском округе Люберцы. Об этом сообщил Mash.
По информации издания, существует риск распространения огня на соседние помещения, в том числе автосервисы.
Уточняется, что, по предварительным данным, возгорание началось с кислородных баллонов. Затем пламя перекинулось на строительные материалы.
Ранее сообщалось, что неизвестный поджег автобусы на территории института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Возгорание оперативно потушили.