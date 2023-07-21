Неизвестный поджег автобусы на территории института МВД в Домодедово

Неизвестный проник на территорию института повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел России в городском округе Домодедово и поджег автобусы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС .

По словам собеседника агентства, инцидент произошел минувшей ночью. Транспортные средства стояли на парковке возле бокса. Злоумышленник поджег два «ЛиАЗа».

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был оперативно потушен.

Уточняется, что поджигатель скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали восемнадцатилетнего молодого человека, который поджег зажигалкой чужой автомобиль.